Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Zemci Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asfaltlamanın gecikme sebebini Türk Telekom’un yaptığı altyapı çalışmaları olduğunu söylemişti. Ancak sokakların altyapı çalışmaları nedeniyle sokak ve caddelerin kullanılamaz hale geldiği, araçların bozulması, insanların evlerinde camlarını dahi açamaması nedeniyle İnegöllü vatandaşlar sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Tepkilerin büyümesi üzerine CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin’in girişimleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl’de asfalt seferberliği başlattı.

Yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Şahin İnegöl’de Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplam 4 adet asfalt ekibinin çalıştığını belirterek, “Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesinde kaplama asfalt ve hazırlık çalışması yapılıyor. Yama 1. ekip Süleymaniye Mahallesi Şark sokakta, yama 2. ekip ise Burhaniye mahallesi Peşteli sokakta çalışma yaparken, robot ekibi ise Orhaniye Mahallesinde muhtelif sokaklarda çalışmalarını yürütüyor” dedi.