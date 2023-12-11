Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilere geniş kapsamlı destekler sunmaya devam ediyor. Son olarak, Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla Orhangazi ve Mustafakemalpaşa belediyelerine yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda, her birine birer adet traktör arkası dal ve sap parçalama makinesi ile 48 bıçaklı rotavatör sağlandı.

Bursa'da kırsal alanların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, çiftçilere fide-fidan temini, kaliteli üretim, ürünlerin satışı ve pazarlaması gibi birçok alanda destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez tarım ekipmanları ile ilgili iki ilçeye yönelik yardımlarda bulundu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Hagel Meclis Başkanvekili Selami Ekeman, HAGEL Birlik Müdürü Düşünsel Şentürk ve diğer ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslimat programı, bölgedeki çiftçilerin katılımıyla renklendi. Bu önemli etkinlikte, çiftçilere tarım işlerinde daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için gerekli ekipmanların teslimi gerçekleştirildi.