Yangınlara karşı mücadele yöntemlerini öğretmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Baltok ve Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevlerinde yangın eğitimi verildi. Gündüz Bakımevlerinde çalışan 25 personel ve 69 öğrenci, yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Yangın sırasında acil çıkış noktalarına nasıl ulaşım sağlanacağı ve yaş gruplarına dikkat edilerek yangın sırasında alınacak önlemler anlatıldı.

Acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu

Yangın türüne göre anında müdahale ile ilgili yöntemler ve yangın sırasında yapılacaklar konusunda bilgilendirilen personel ile belirlenen iş yeri acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu. Balıkesir itfaiyesinde görevli personeller tarafından verilen yangın eğitiminde minik öğrenciler merak ettiklerini sordular. Yangından koruyucu giysilerle çocuklara uygulamalı eğitimler veren itfaiye personeli, yangın çıkmaması için alınacak temel önlemleri aktardı. İtfaiye ekipleri, miniklere yangın anında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterirken, aynı zamanda itfaiye araçları ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundular.