Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları yürüterek sürücülerin güvenliğini sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla şehir içi trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarına 2023 yılında da devam etti. Ulaşımda yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürücü güvenliği için trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ve 12. etap yatay trafik işaretlemeleri yapım işi kapsamında bir yılda şehir içinde 128 bin 974 metre, kırsalda 113 bin 141 metre şerit çizgisi, bin 705 yaya geçidi çizgisi işi yapıldı. 2023 yılı asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında ise 5 bin 411 metre (713 adet) hız kesici kasis konuldu. 2023 yılı otokorkuluk imalatı işi kapsamında 18 bin 355 metre otokorkuluk imalatı yapıldı.

2023 yılı içerisinde trafik sinyalizasyon sistemleri imalatı yapım işi kapsamında 9 yaya sinyalizasyon kavşağı, 6 tam adaptif sinyalizasyon kavşağı, 25 revize edilen sinyalizasyon kavşağı, 9 UKOME kararı gereği demontajı yapılan sinyalizasyon kavşağı imal edildi. Ayrıca 1 uyarı ikaz flaşör sistemi, 82 loop sensör imalatı, 80 UPS cihazı montajı yapılan sinyalizasyon kavşağı, 4 bin 950 sinyalizasyon kavşaklarına yapılan bakım ve onarım müdahalesi ve 30 metre ledli zemin yaya sistemi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde de 15 bin 643 levha yapımı ve onarımı, 9 bin 578 levha direği yapımı-onarımı, 11 bin 886 aplikasyon levha imalatı, 865 metre kauçuk kasis montajı, 773 metre kauçuk kasis sökümü yapıldı. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce bir yılda 3 bin 749 adet direk, bin 902 delinatör, 6 bin 170 levha onarımı veya sökümü gerçekleşti. Ayrıca 9 bin 917 levha, 5 bin 028 direk, 4 bin 814 delinatör, 250 sınır elemanı montajı ve 328 plastik refuj başı montajı yapıldı.