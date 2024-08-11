Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, annesi tarafından terk edildiği tahmin edilen yavru tilkiye sahip çıktı. Bakım ve tedavisi tamamlanan yavru tilki doğal ortamına bırakılacak.DENİZLİ (İGFA) - Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam diyor. Denizli'de yerel hayvan koruma görevlisi bir vatandaş tarafından Çamlık Mesireliği'nde yavru tilki bulundu. Aç ve bitkin halde bulunan tilki daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Yavru tilki Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. Yavru tilki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 15 gün boyunca anne şefkatinde bakım yapıldı. Bakım ve tedavisi tamamlanan yavru tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği ve doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: igf