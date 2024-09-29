Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt mesaisine kuzeyde devam ediyor. Kocaali’de sahile ulaşımı sağlayan Büyük Melen Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde yol yenilme çalışmaları başladı. Güzergah yenilendiğinde bölgenin turizm potansiyeline katkı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yeniliyor ve yaptığı dokunuşlarla tüm ilçelere ve şehir merkezine estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri tarafından plan ve program dahilinde sürdürülen asfalt mesaisi şehrin kuzey ilçesi Kocaali’de devam ediyor. YOL-BAK ekipleri Kocaali’nin sahiline ulaşımı sağlayan iki güzergahta çalışmalarına başladı. Büyük Melen Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında bin 250 metrelik güzergâh 3 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturulacak. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı yenileme çalışmaları tamamlandığında, hem bölge halkı rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacak hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sunulmuş olacak.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü’de çalışmaları yerinde inceleyerek Kocaali’ye verdiği destekten ötürü Başkan Yusuf Alemdar ve ekibine teşekkür etti.