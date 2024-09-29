Malatya Büyükşehir Belediyesi fiziki yatırım ve hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müze, yılın ilk 9 ayında 81 bin kişiyi ağırladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Sokağı’nda yer alan Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi, geçmişten günümüze birçok farklı dönemi temsil eden oyuncak koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Çocukluğumuzun neşeli anılarının ve oyunlarının yaşatıldığı ve yeni nesillere aktarıldığı Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi, eski oyuncakların nostaljik güzelliğiyle geçmişin masumiyetini ve sadeliğini hatırlatırken, genç nesillere de oyunun ve hayal gücünün önemini gösteriyor.

Çocuk Oyunevi ve Müzesinde sergilenen her bir oyuncak bünyesinde farklı bir hikâye ve tarih barındırıyor. Ziyaretçilere, görevli rehberler tarafından oyuncaklar ve eski oyunlar hakkında eğlenceli ve öğretici bilgiler de veriliyor. Öte yandan, Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, teknolojinin toplumu büyük oranda etkilediği modern dünyada; geçmişte sokak aralarında hünerli ellerle yapılmış olan oyuncaklarla oynanan oyunların ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu da keşfetmiş oluyorlar.

GELECEĞİN YETİŞKİNLERİNE OYUNLA EĞİTİM

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi aynı zamanda çocukların güvenli ve keyifli bir ortamda oyun oynayarak, öğrenme becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor. Çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiren oyunların bulunduğu atölyelerde, uzman eğitmenler tarafından hazırlanan oyunlarla, çocukların el becerileri desteklenerek, takım çalışmasının önemini kavramaları sağlanıyor.