Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle (haşere) mücadele çerçevesinde Sakarya’nın sağlığını koruma için 16 ilçede sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve çeşitli kemirgenlerden korunmak için yoğun şekilde ilaçlama yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve çeşitli kemirgenlere karşı ekipler tarafından sürdürülen ilaçlama çalışmaları 16 ilçenin tamamında gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında ekosistemin bozulmaması ve insan sağlığına zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda da ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Sineklerin ve böceklerin üreme alanlarına ve ekolojik veriler değerlendirilerek müdahale ediliyor. Dere yatakları, sulama kanalları, su birikintileri, göletler, dekoratif şelaleler, süs havuzları, fosseptikler, boş inşaat temelleri, bina bodrumları, yağmur suyu kolektörleri ve rögarlar gibi üreme alanları ilaçlanıyor.

Kara sineklerle mücadelede ise çöp konteynerleri, gübrelikler, ahırlar, pazaryerleri ve hayvan pazarları gibi alanlarda gerçekleştiriliyor. Rutin işlemlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini de değerlendiren Büyükşehir Belediyesi yapılan işlemleri yıllık, aylık ve haftalık tablolarla izliyor ve veri tabanında raporluyor. İş takip sistemine yönelik detaylı raporlama ortamı sayesinde, vektörlerle mücadele çalışmaları daha etkin şekilde yapılırken Sakarya’da yaşayan 1 milyon vatandaşın sağlığı ve yaşam huzuru korunuyor.