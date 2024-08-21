Sivas’ta düzenlenen Türkiye Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate takımı sporcuları, 15-18 Ağustos tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’na katıldı. 60 ilden bin 800 sporcunun tatamiye çıktığı Türkiye Şampiyonasında büyükşehirli sporculardan Buse Naz Demirci Ümitler 54 kiloda, Arif Buğdaycı ise 21 yaş altı 60 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.