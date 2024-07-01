Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımda forma giyen Çağlar Söyüncü’yü 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için İspanyol ekibine 8 milyon 500 bin Euro ödeneceğini aktardı. Çağlar’ı 3+1 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Club Atletico de Madrid kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır" denildi.