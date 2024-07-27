Bu yıl 8'incisi düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali başladı. Sinemaseverler, film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dolu dolu geçecek bu festivalde keyifli bir hafta sonu geçirecek.

Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk kamplı film festivali olan 8. Çalı Köy Filmleri Festivali, Çalı Futbol Sahası’nda başladı. Etkinliğin ilk gününe sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Festivalin açılış gecesinde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Açılış konuşmasında, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 1934 yılında "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin Çalı’da çekildiğini hatırlattı. O dönemde Çalı'da bir Halk Evi olduğunu belirten Özdemir, "O zamanlarda köylüler, Halk Evi’ne tiyatro izlemeye ve oynamaya gidiyorlarmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir iş yaptığını bugün daha iyi görüyoruz" dedi. Festival fikrinin bölgenin gençlerinden çıktığını ve ÇEKÜDER’in belediyeye önermesiyle başladığını vurguladı.

Başkan Özdemir, festivalin başladığı günden bu yana toplam 52 uzun metrajlı ve 28 kısa film gösterimi yapıldığını belirtti. "18 söyleşi, 10 konser ve 10 atölye çalışması gerçekleştirdik. 6. festival ile birlikte kısa film yarışması da başladı. Bu rakamlar sadece bir istatistik gibi görünebilir ama bunları gerçekleştirmek kolay değil. Geçmişten bugüne destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Bu yıl kısa film yarışmasına 49 başvuru olduğunu belirten Özdemir, "Festivalde kısa ve uzun metrajlı film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler, konserler ve söyleşiler de olacak. Kamplı organizasyonumuzda yoga ve doğa yürüyüşleri de yapılacak. Kısa Film Yarışmamızda bu yıl 49 başvuru oldu. Yarışma özel seçkimiz de programımızda yer alıyor" diye ekledi.

Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, festivale emeği geçenlere teşekkür etti. ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ise bu yıl ilk kez, destek amacıyla kısa film yarışmasında finalist olan tüm filmlere ödül verileceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası “Beyaz Perdeden Senfonik Yolculuk” konseriyle sahne aldı. Gece, "Yozgat Blues" film gösterimi ve sonrasında Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti.