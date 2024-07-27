Bilecik’te devam eden sıcaklar ve nem yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Bilecik’in güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi. Öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış ise hazırlıksız çıkan vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Kısa sürede tüm kenti etkisi altına alan sağanak yağıştan kaçan vatandaşlar kapalı alanlar veya dükkanlara sığındı.

Gündüzleri sıcak ve nemin etkili olduğu Bilecik’te sağanak yağışın gelmesi ile hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.