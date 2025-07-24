Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleşen sempozyum, sinemaya farklı alanlardan yaklaşan sunumlarla entelektüel katkı sağladı. On oturumda otuzdan fazla bildiri sunulan etkinlikte, akademisyenler ve sinemaseverler yoğun katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevre illerde çıkan yangınlar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, yangınla mücadelede yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi ve bu nedenle festivaldeki konserlerin iptal edildiğini açıkladı. Sanat ve kültürle beslenen bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, ilk kez gerçekleştirilen bu sempozyumla sinema sanatına ilgi duyanlara yeni perspektifler kazandırmayı ve farklı disiplinlerin katkısıyla düşünsel çeşitliliği artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye’de akademik içerikli festivallerin azlığına dikkat çeken Özdemir, bu alandaki eksikliği görerek nitelikli adımlar attıklarını, önümüzdeki yıllarda sempozyumu uluslararası bir boyuta taşımayı hedeflediklerini belirtti.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin, sempozyumun başarılı olmasını temenni ederken, etkinliğin gelenekselleşmesini diledi. Sempozyum Koordinatörü Dr. Ali Gençoğlu ise festivalin bilimsel derinliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Altmış kişilik bilim kuruluyla birlikte, iki aylık yoğun bir çalışmayla programın hazırlandığını belirtti.

Etkinlik boyunca feminist sinema estetiği, kadın-doğa ilişkisi, Türk korku sinemasında köy temsili, kısa filmlerin artışı, yapay zekânın sinemaya etkisi, dijital platformlarda tarihi anlatıların yeniden üretimi, dijital benlik, toplumsal cinsiyet ve sinemada mimari gibi başlıklar ele alındı. Sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerinden oluşan bir kitabın Eylül ayında çevrim içi olarak yayımlanması planlanıyor.