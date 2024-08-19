Hangi Ülkenin: Hollanda

Kuruluş Tarihi: 1884

Sahibi: Unilever

Şirket Türü: Gıda

Ürünleri: Mayonez, Ketçap, Hardal, Sos, Çorba

Sloganı: Dünya Bir Tarif Kitabı Gibidir.

Resmi Sitesi: http://www.calve.com.tr/

Calve Hakkında Bilgi

Calve ilk olarak 1884 yılında kurulmuş bir ketçap ve mayonez markasıdır. Günümüzde Unilever şirketi bünyesindedir. Markanın öyküsü Hollandada “Delftsche Slaolie” altında bitkisel yağ üretimi fabrikasının kuruluşu ile başlamıştır. Calve fabrikasını kuran ilk kurucu iş adamı olan Jacques van Marken’dir. Daha sonra Fransız bitkisel yağ üreten firma ile 1897 yılında birleşti. Calve, 1924 yılında tencere üretimine başladı. 1928 yılında marka İngiliz şirketi “Lever Brothers”e katıldı ve bu şirket “Margarin Unie” ile birleşme sonucunda Unilever şirket haline dönüştü. 1940 yılından şirket pazara yeni ürünler: mayonez, salata yağı çıkardı. Daha sonra yer fıstığı ezmesi ve sos üretimine başladı. 2007 yılında Calve, yer fıstığı üretimini bir Hollanda şirketine sattı.

Calve diğer ketçap ve mayonez üreten markalar ile büyük rekabet içerisindedir. Calve kullanan müşteriler bu markadan çok memnunlar ve hiç bir şikayetleri yok. Kaliteli ürünleri sayesinde gıda pazarında önemli bir yerde bulunan Calve markası en çok tercih edilenler listesinde ilk sıralarda yer almayı başarmış bir markadır. Evlerde, restoranlarda ve iş yerlerinde en çok kullanılan ketçap ve mayonez markalarından birisidir. Kaliteli reklamlar yaparak ürünlerini çok iyi tanıtan bir markadır. Reklamları sayesinde çok fazla satış elde etmeyi başarmıştır. Bir çok dünya ülkesinde satışı yapılmaktadır ve tüm marketlerde en popüler ürünlerde biridir. Calve, Unilever şirketinin gurur kaynaklarından birisidir.

Calve Hangi Ülkenin

Cevap: Hollanda

Calve Markasının Ürünleri

Calve Mayonez

Calve Light Mayonez

Calve Sarımsaklı Mayonez

Calve Hardal

Calve Ketçap

Calve Acılı Ketçap

Calve Acı Sos

Calve Barbekü Sos

Calve Ranch Sos

Calve Burger Sos

Calve Ballı Hardal Sos

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