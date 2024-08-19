Hangi Ülkenin: Avustralya

Alan: 814,2 km²

Rakım: 577 m

Kuruluş Tarihi: 1913

Nüfus: 356.585 (2011)

Canberra İklimi: Ilıman Okyanusal İklim

Canberra Hakkında Bilgi

Canberra Avustralya’nın başkenti ve denizden uzak en büyük, Avustralya’da ise ülke genelinde sekizinci büyük şehirdir. Kentin planını Amerikalı Walter Burley Griffin yapmıştır. 1927’de tamamlanan kent 1945’ten sonra hızla gelişme göstermiştir. Canberra şehri başkent görevi yapmak üzere yapay kurulan kentlerin örnek tipidir. Canberra çok yeşil ve güzel bir görüntüye sahip bir şehirdir, çeşitli semtler ve parkla geniş su örtüleriyle birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Ticaret merkezi giderek daha da canlılık kazanmakta sürekli büyüyen bu kentteki etkinlikler durmadan çeşitlenmektedir. Canberra da İngilizce dili resmi dil olarak kullanılır. Canberra’da para birimi olarak Avustralya Doları kullanılır. Canberra’da şehir içi ulaşım da Avustralya’nın diğer şehirlerinde olduğu gibi son derece pratik ve gelişmiştir.

Canberra İklimi

Canberra’da ılıman okyanusal iklim görülür ve şehir yüksek miktarda yağış alır. Güney yarımkürede kışın yaşandığı temmuz ayında en düşük sıcaklıklar yaşanır. Bu dönemde ortalama sıcaklık 5 ile 6 derece arasındayken en sıcak olan Ocak ayında ortalama sıcaklık 20 ile 22 arasında değişiklik göstermektedir. Yani bu iklim koşulları altında Canberra’ya gidilecek en uygun zaman ilkbahar ve yaz aylarıdır.

Konum

Yeri 1913’de Avustralya’nın Cardillerası’ nın ortasındaki yüksek ovada; iki rakip anakent olan Sydney’in 300 km güney batısında, Melbourne’ün 650 km kuzeydoğusunda Avustralya Başkent Bölgesi adı verilen bölgededir.

Canberra Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Avustralya

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