Özellikle de koronavirüs salgını döneminde karantinaya alınan kişiler cam balkon kapatma işlemini tercih etmiş, pek çok vatandaş bu yönteme başvurmuştu.

Evini daha fazla genişletmek, balkonunu dış koşullardan korumak, soğuk ve yağışlı havalarda da balkon keyfi yaşamak isteyen kişiler cam balkon yöntemini tercih etmişti.

Ancak yapılan cam balkonlar bazı binalarda komşular arasında sorunlar yaşanmasına neden olurken şikayet konusu olmuştu.

CAM BALKON YAPTIRMAK YASAK MI?

Binaların balkonları dış cepheden pay alması nedeni ile diğer odalardan farklı olarak kabul edilmekte olup binanın ortak alanları arasında yer alıyor.

Bu sebeple balkonlarda tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmanda yaşayan kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekiyor.

Bu iznin alınmaması durumunda ise cam balkon kaçak yapı haline geliyor.

CAM BALKON YARGITAY KARARI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile cam balkon hakkında emsal karar açıklandı. Emsal karar şu şekilde: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada da kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı öngörülmüştür. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.