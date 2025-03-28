3.etap TOKİ konutlarında bulunan Yavuz Sultan Selim camisinde, namaza gelen çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla ’çocuk market’ kuruldu.

Çocuklara cami sevgisini kazandırmayı amaçlayan çalışmayı camide görevli imam hatip Erhan Oskay hayata geçirdi. Dernek yönetimi ile hayırsever vatandaşların destekleriyle markete alınan ikramlardan çocuklar istediklerini alabiliyor.

Caminin bir köşesinde oluşturulan marketle birlikte caminin çocuk cemaat sayısında büyük artış yaşandı. Koşarak camiye gelen çocuklar, namazın ardından imam Erhan Oskay'ın çağrısıyla mihrapta toplanıyor. Daha sonra çocuklar hep birlikte markete giderek, gönüllerince ikramlardan yararlanıyor.

Marketle birlikte çocukların camiye erkenden gelmek istediğini belirten cami imam hatibi Erhan Oskay, çocukların aklında güzel şeyler bırakmaya çalıştıklarını söyledi.

Camiye ikram marketini açtığından beri çocukların çok mutlu olduğunu aktaran Oskay, "Çocuklara camiyi sevdirmek için camimizde çocuklar için bir market kurduk. Bu market camiye gelmelerine güzel bir vesileye sebep oldu. Bu market cemaatimiz tarafından da çok güzel karşılandı. Camiye gelen çocuk sayısı günden güne artıyor, severek geliyorlar, mutlu oluyorlar. Çocuklar camiye erkenden gelmek istiyorlar. Camide çocuk cıvıltılarını duymak çok hoş bir şey” diye konuştu.

Camide kuran eğitiminin de verildiğini aktaran Oskay, "Camimizde haftanın belli günlerinde bayanlara, çocuklara yönelik Kur’an dersi yapııyor." dedi

Bu uygulamanın örnek olmasını isteyen Cami Dernek Başkanı Sinan Açıktepe ise çocuklara camiyi sevdiren market projesine destek verdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Açıktepe ayrıca çocuk market ve caminin eksiklikleri için de hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade etti.