Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir camide alkol alırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Sefa Yasin Ö., halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçuyla tutuklandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımında, '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse' ifadelerine yer veren şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Sefa Yasin Ö., ifadesinde, “Alkol etkisi altında böyle bir şey yaptım. Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi. Son 1 yıldır dinle ilgili olarak kafam da bazı soru işaretleri ve kararsızlıklarım vardı. Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Çok pişmanım olayın buralara gelebileceğini düşünememiştim. Böyle boş bir paylaşımım yüzünden ülke ayağa kalktı. Bu kadar insan uğraştı. Can güvenliğim tehlike altına düştü. Gerçekten olayın buralara gelebileceğini düşünmemiştim. Türk vatandaşlarının fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim, tam tersine büyük islami sayfalar daha çok yayılmasına aracı oldu. Bunu da belirtmek istedim” dedi.