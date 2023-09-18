Yeni bir yaşamın ilk adımında Şekerbank yanınızda!

Evlilik hayallerinizi gerçekleştirmek üzeresiniz; ama ihtiyaçlar çok, masraf çok…. Şeker Evlilik Paketi’yle ihtiyaçlarınızı ertelemeden, masraflarınızı dert etmeden hayal ettiğiniz gibi bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yeni evli veya yakında evlenecek çiftlerin her türlü evlilik masraflarını karşılayan uygun vade ve faiz olanaklarına sahip Evlilik Kredisi Şekerbank’ta sizi bekliyor! Sizi hayallerinize ulaştıran bu fırsatı kaçırmayın!

Şeker Evlilik Paketi Kredisinin Özellikleri

TL olarak kullandırılır

Minimum vade 3 ay, maksimum vade 36 aydır.

Kamu ve özel sektörde bordrolu/ücretli çalışan tüm gerçek kişilere kefilsiz olarak evlilik ihtiyaçlarını karşılamak için kullandırılır.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerimizin kredi başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgeleri de sağlaması gerekir:

Minimum 3 ay içinde evlenecek olması ve bunu belgelendirmesi, (nikah memurluğundan alınan nikah tarihini gösterir belge)

Evlenmiş ise, maksimum 6 aylık evli olması ve bunu belgelendirmesi, (evlilik cüzdanı fotokopisi)

Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge, teminat ve kefil talep etme hakkı saklıdır.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgiyi en yakın şubemizden ya da 444 78 78 Şekerbank Çağrı Merkezi’nden alabilirsiniz.

Maliyet Tablosu

Şekerbank Evlilik Paketi Kredisi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama Faiz Oranı (%) – 1,78% – 1,78% 3-36 ay % 1,78 faiz oranı uygulanır. Tahsis Ücreti 250 TL – 250 TL – Tutara göre değişmektedir., BSMV Hariç Gecikme Bildirim Ücreti 5 TL – 5 TL – BSMV Hariç Kredi Kullandırım Komisyonu – 1,75% – 11% KKDF ve BSMV Dahil Hayat Sigortası (TL) 75 TL – 75 TL – Kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. BSMV Dahil KKDF – 15% – 15% – BSMV – 5% – 5% – Yıllık Toplam Maliyet(%) – 29,65% – 29,65% Müşteriye kredinin tüm unsurlarıyla birlikte yıllık toplam yüzde maliyetidir. Hesaplamada 10.000 TL kredi, 36 ay vade ve asgari ücret ve masraflar kullanılmıştır.

Başvuru için gerekli belgeler

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adresi gösteren son aya ait telefon, doğalgaz, elektrik vs. faturası

Gelir Belgesi (çalışma şeklinize göre aşağıdaki belgelerden size uygun olanı.)

-Ücretli iseniz;

Son aya ait bodronuz ya da işyeri antetli kağıdına basılmış gelir yazısı ile birlikte firma yetkili imza sirküleri

-Emekli iseniz;

Maaş hesabınıza ait hesap cüzdanı fotokopisi

Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge, teminat ve kefil talep etme hakkı saklıdır.