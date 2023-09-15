Reddit üzerinde cami içinde alkol içtiği görüntüleri paylaşan bir kişi, daha sonra yazdığı mesajlarla polise karşı meydan okurken, yoğun tepkilerin ardından hesabını sildi. Son dönemlerde inançlara yönelik akıl almaz saldırılar artarak devam ediyor.

İstanbul'da bir camiye giren bir kişi, içeride alkol içtiği anları Reddit adlı sosyal medya platformunda paylaştı. "Kondopolos" takma adını kullanan bu kişi, fotoğrafın altına gelen yorumlarda dini değerleri alaya aldı. "Bana göre cami boştu, bu yüzden içki içtim" diye yazdı. Bir mesajında, caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de içki şişesini çantadan çıkarıp içtim. İstanbul'un işlek bir semtindeydim ama cami boştu" şeklinde ifadeler kullandı. Saygısızlığını sürdüren bu kişi, "Polisler tüm kameraları kontrol edebilirler. Bulduklarında ise hiç tereddüt etmeden ifade vermek için karakola giderim" diyerek adeta meydan okudu.

Ancak, bu skandal paylaşım kısa sürede büyük bir tepkiye yol açtı ve gelen yoğun tepkiler sonucunda hesap silindi.