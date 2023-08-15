Ankara'daki Kocatepe Camii'nde moda fotoğrafı çeken kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, B.K.' ve E.C'yi gözaltına aldı. Bu arada Ankara Valiliği de idari inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'nde çekim B.K isimli yönetmen ile model E.C. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında B.K.ve E.C. gözaltına alındı. Yönetmen B.K. caminin içinde ve dışında çekilen görüntüleri "Zıtların Büyüsü" başlığıyla paylaştı. Paylaştıktan sonra çekimde giyilen manken kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça tepki çekti. Tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerine alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Ankara Valiliği de görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.