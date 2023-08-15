Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl aralık ayında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak yargı süreci devam ediyor. Sanık Muhammed R. (34), karısı Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı (33) öldürdüğü ve ardından sağlık ekibinin müdahalesini engellemek için evinde yangın çıkardığı iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Tutuklu sanık Muhammed R., tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında daha önce ifade ettiği savunmalarını tekrarladı ve tahliye talebinde bulundu. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi, Yıldırım ilçesinin Selimzade Mahallesi Kantar Sokak'ta meydana geldi. Muhammed R., eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı çocuklarının gözleri önünde bıçakla yaraladığı iddiasıyla suçlanıyor. Ayrıca, sağlık ekibinin müdahalesini engellemek amacıyla elindeki bıçağı kullanarak engellediği ve evini ateşe verdiği öne sürülüyor. Olay anında çocuklarından birini kucağına alarak elindeki bıçakla sokağa çıkan Muhammed R., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Maalesef bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, polis ailenin 4 ila 14 yaşları arasında değişen 6 çocuğunu geçici olarak gözetim altına almıştı.