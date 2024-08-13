Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Cengiz Alkan isimli bir vatandaş, arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini, ancak kendisine söz verilen evin yapılmadığını iddia ederek camiyi 7 milyon TL’ye satılığa çıkardı.

Olay, Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Alkan, ev vaadiyle arazisine cami yapılmasına izin verdiğini, ancak bu sözün tutulmadığını belirtti. 2018 yılında yetkili mercilere şikayette bulunduğunu, ancak bir çözüm bulamadığını dile getiren Alkan, çareyi sosyal medya üzerinden camiyi satılığa çıkarmakta buldu. Sosyal medya paylaşımında, "Taşoluk Kadıköy'de benim arazim üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare" ifadelerini kullandı.

Alkan, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi: "Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen söz tutulmadı. Yıllardır kirada oturuyorum ve çocuklarım ev istiyor. Çözüm bulamayınca bu yolu denemek zorunda kaldım. Maddi durumum kötü, başka çarem kalmadı."