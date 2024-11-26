Çanakkale Seramik Yönetim Kurulu Başkanı H. Zeynep Bodur Okyay liderliğindeki üst düzey ekip, Gabba Mobilya'nın üretim tesislerini ziyaret ederek potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çanakkale Seramik'in üst düzey yönetim ekibi, Yönetim Kurulu Başkanı H. Zeynep Bodur Okyay öncülüğünde, Gabba Mobilya'nın üretim tesislerine anlamlı bir ziyarette bulundu. Heyet, Gabba'nın yenilikçi üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, iki firma arasında potansiyel iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Ziyarete gelen ekip, Gabba Mobilya yönetim Kurulu Başkanı Suat Fener ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında, Sugar Teknoloji'nin Digitalleşme uygulaması olan Rapid Render ürünüyle iki sektörde yapılabilecek potansiyel iş birlikleri de değerlendirildi. Bu teknolojinin, mobilya ve seramik sektörlerinde yeni açılımlar sağlayabileceği belirtildi.



Turquality giriş aşamasında olan Gabba Mobilya’nın markalaşma yolculuğu ile ilgili Çanakkale Seramik ekibi ile tecrübe paylaşımı yapıldı. Gabba Mobilya Yönetimi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkileşimlerin sektör için önemli bir değer yarattığını belirtti. Ziyaret, iki lider marka arasında iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak öne çıktı.



Premium mobilya üreten Gabba Mobilya, son yıllarda ürünlerinde seramik kullanımını artırarak dikkat çekiyor. Mobilyada seramik kullanımının artması ve Gabba'nın ürünlerinde Çanakkale Seramik ile iş birliği yapması, bu ortaklığı daha da önemli hale getiriyor.