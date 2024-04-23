Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümünde makamını öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri Eda Nur Eren, Beraat Kaan Kahve ve Uras Can Sokullu, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve Sınıf Öğretmeni Gürcan Eroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Vali İlhami Aktaş, makam koltuğunu bir süreliğine öğrencilere devretti.

Öğrenciler ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş, öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretine gelen öğrencilerin nezdinde bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.