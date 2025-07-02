Çanakkale’de Haziran ayı boyunca 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Haziran ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Lapseki ilçesinde 1 adet ve Ayvacık ilçesinde 20 adet olmak üzere toplamda 21 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada yıkımlara aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.