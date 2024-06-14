Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 81 bin 19 öğrenci karne aldı.

Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 727 okul öncesi, 25 bin 97 ilkokul, 24 bin 88 ortaokul, 23 bin 107 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 81 bin 19 öğrenci karne sevinci yaşadı. Arıburun İlkokulunda düzenlenen karne dağım törenine Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Arıburun İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Aktaş, öğrencilerin karne sevinci ve heyecanlarına ortak oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Aktaş, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, karnelerini verdi.

Öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyelerinde bulunan Vali Aktaş, “Yaz tatili sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Vali Aktaş, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı’nı kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.