Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından çevre koruma bilincini artırmayı hedefleyen yeni nesil bir spor dalı olan Plogging şampiyonası gerçekleştirildi. Katılımcılar, yürüyüş ve koşu egzersizleri sırasında etrafta bulunan çöpleri topladı.

ÇOMÜ tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık için Koşuyoruz’ temalı Plogging Şampiyonası Sarıçay Caddesinde düzenlendi. Etkinlik öncesinde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Plogging yeni bir akım, özellikle İsviçre’de ortaya çıkan bir akım. Çevre dostluğuyla, yeşil dönüşümle, sürdürülebilirlikle sporun birleştirildiği bir tema, bir spor dalı haline gelmiş. Birçok ülkede federasyonlar oluşmuş durumda. Biz burada Çanakkale’mizde ilk defa bu etkinliği gerçekleştirerek bilinci oluşturmak, çevre bilincini tekrar hatırlatmak, Bir de gençlerimizi bu alanlarda da üniversite gençliğini öncü olması amacıyla, üniversite kent işbirliği, üniversite şehir işbirlikleri açısından öncü olması amacıyla planladık. Sağ olsun hem üniversitemizin spor birliği her etkinlikte olduğu gibi hem de aynı şekilde kurumsal iletişim direktörlüğü tarafından organize edildi ve kentte de karşılığını bulduğuna inanıyoruz” dedi.

Ardından ’Sıfır Atık için Koşuyoruz’ temalı Plogging Şampiyonası, Sarıçay Caddesinde başladı. Katılımcılar, yürüyüş ve koşu egzersizleri sırasında etrafta bulunan çöpleri topladı.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir Çelen, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.