Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Bursa üçgenindeki konumu ve artan ulaşım imkanlarıyla büyük kentlere olan ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle pandemi sonrasında artan talep, Çanakkale’nin merkez köylerinde bulunan arazi fiyatlarını zirveye taşıdı. Lapseki, Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi, tarla 20 milyon-25 milyon, merkeze bağlı Batak Ovası bölgesinde ise 10 dönüm arsa, arazi, tarla ise 4-5 milyon gibi fiyatlardan satılıyor.

Çanakkale, yaşanabilirlik açısından öne çıkan kentler arasında gösterilirken, bu özellik artan talep ile birlikte emlak sektöründe yüksek fiyatları beraberinde getirdi. Özellikle Çanakkale’nin köylerine olan ilgi dikkat çekici bir hale gelmiş durumda ve bu durum, arazi, tarla ve konut fiyatlarını hızla artırıyor. Çanakkale’nin en iyi yaşanalabilir kentler arasında gösterilmesi, bölgeye olan talebi artırarak arsa, tarla ve konut fiyatlarını yıldan yıla katlanarak artırıyor. Çanakkale’nin yükselen emlak değerleri, bölgedeki yatırımcıların ve alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu trend, kentteki yaşam standartlarının yanı sıra yatırım potansiyeli arayanları Çanakkale’ye çekmeye devam ediyor.

Temel sebep İstanbul, İzmir ve Bursa’daki vatandaşların göç için Çanakkale’yi tercih etmeleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi, tarla 20 milyon-25 milyon, merkeze bağlı Çıplak, Kumkale ve Tevfikiye köylerindeki Batak Ovası’nda ise 10 dönüm arsa, arazi, tarla 4-5 milyon gibi fiyatlardan satılıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirliği Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, Çanakkale merkez başta olmak üzere Ayvacık, Assos ve Lapseki bölgelerindeki fiyat artışlarında yaşanan temel sebeplerinden bir tanesinin İstanbul, İzmir ve Bursa’daki vatandaşların göç için Çanakkale’yi tercih etmeleri olduğunu söyledi.

Pandemi sonrası bu bölgelere yönelimin hem arazi fiyatlarının artmasına, hem de metrekare birim fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ifade eden TÜGEM İl Başkanı Akkoca, “Çanakkale doğal, tarihi güzellikleriyle birlikte Türkiye’nin gözbebeği bir noktası. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yapılmasıyla ulaşımın kolaylaşması, İstanbul’dan buraya gelecek vatandaşlarımızın deprem korkusuyla, hatta son günlerde duyduğumuz yağma korkusuyla burayı tercih etmeleri de Çanakkale’deki fiyatların taleple birlikte artmasını da sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün etkisi ile birlikte Lapseki köylerinde çok ciddi hem tarlalarda hem de arsalarda fiyat artışlar gördük tabii Çanakkale Merkezi’nde arkeo köyleri var. Batak Ovası dediğimiz Tevfikiye, Çıplak gibi köyler, bu köylerde de arsa araziler fiyatları oldukça yüksek. Artık bugün geldiğimiz noktada 400-500 lira dönümüne ancak tarla, araziler bulabiliyoruz. Arsalar da zaten 10 bin liranın altında neredeyse arsa bulmak mümkün değil, imarlı arsalar da böyle bir fiyatlar var. Çanakkale merkeze, mahallelere geldiğimizde de 40 bin liradan başlayan metrekare birim fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Bu tabii talebin çoğalması, İstanbul, İzmir, Bursa üçgenindeki göçün yoğun olması, Çanakkale’nin tercih edilmesi sebebi de fiyatların artacağının göstergesi” dedi.

"İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde insanlar tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ediyorlar"

Lapseki Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi ve tarlanın 20-25 milyon lira fiyatla ilanlarda olduğunu da kaydeden Mustafa Alptuğ Akkoca, “Bölge bölge değişmekle birlikte köprüye, ulaşım hatlarına yakınlık, kadastral yolu olması gibi arsa, arazinin niteliğini artıracak özellikler de fiyatı etkiliyor. Batak Ovası’ndaki köylerde de şu anki arsa, arazi kare birim fiyatları 400-500 lira. 10 dönüm gibi bir yerde 4 milyon, 5 milyon gibi fiyatlar bulmak mümkün. İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde genel itibariyle insanlar müstakil parsel, arsa, arazilerde bir tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ediyorlar. Son dönem de bu yönelim çok artarken, pandeminin etkisi bunda çok yüksek. Hatta 2021-2022 yıllarında pandemi sonrasın da konuttan daha fazla arsa ve arazinin satıldığını söylemek mümkün” diye konuştu.

Akkoca, Çanakkale’nin özellikle tarihi değerleri Troya ve diğer antik kentleri, milli değerleri Gelibolu tarihi alanları, Çanakkale Boğazı, Kaz Dağları, Assos, Bozcaada ve Gökçeada gibi adalarının da coğrafyanın doğal güzelliklerine katkısıyla birçok vatandaşın yaşamak için ilk tercihi olmaya başladığını sözlerine ekledi.