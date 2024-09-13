Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Şevketiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Yıldız’ın kullandığı 43 ADA 193 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü İsmail Yıldız yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız’ın cenazesi, Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen Oğuzhan A. yönetimindeki 43 U 6760 plakalı başka bir tır, devrilen aracı fark etmeyerek araca çarptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çanakkale-Biga yolu, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.