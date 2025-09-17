Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü H.B. yaralandı.

Kaza, Bayramiç ilçesine giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ezine istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 17 AAY 690 plakalı işçi minibüsüyle Bayramiç istikametinden gelen H.E. (77) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü H.B. bölgede yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.