Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otomobil içinde çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ezine ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği tespit edilen 17 ADR 935 plakalı otomobile operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramada, otomobil ve şüphelilerin üzerinde 59 gram metamfetamin maddesi, sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.