Salman TBMM'den İnegöl'ü anlattı.

TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman,tüm vatandaşları 49. MODEF Expo-Mobilya ve Dekorasyon Fuarını ziyaret etmeye, Mobilyanın Başkenti İnegöl’ümüze davet etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada;

“Sevgili Milletvekillerim, Gazi meclisimizi saygıyla selamlıyor, 2.Yasama yılını hayırlı olmasını diliyorum. 2 Ekim Pazartesi günü Mobilyamızın başkenti İnegöl’ümüzde 49. MODEF EXPO Mobilya Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin mobilya üretiminde Dünya’ya açılan kapısı durumuna gelen ve sektörün en önemli üretim ve ihracat merkezi İnegöl, her yeni yıl bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. 49’uncusu düzenlediğimiz Mobilya Fuarına katılan 166 firmanın yan sıra binlerce üreticisi ve mağazalarıyla fuar heyecanının tüm İnegöl’ü ve Bursa’mızı dalga dalga saran, 7 Ekim Cumartesi gününde dek devam edecek olan ve bir şehir fuarcılığına dönüşen bu organizasyona Gazi Meclisi’mizden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.” İfadelerine değindi.