Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde merhum Kıbrıs Gazisi Ali Kıran, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Ali Kıran için Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, merhum Kıbrıs Gazisi Ali Kıran’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Ali Kıran’ın cenazesi Lapseki İlçesi kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Vali İlhami Aktaş, merhum Kıbrıs Gazisi Ali Kıran’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.