Çanakkale’de gerçekleştirilen Gastronomi Festivali’ne Bektaş’lı kadınlar damga vurdu. El emeği yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturan Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, katılımcılardan büyük övgü aldı.

Kolin Otel’de düzenlenen ve iki gün süren Gastronomi Festivali’nde stand açan Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kopperatifi üyeleri, Ayvacık yöresine ait mantı, pancarlı, ısırgan otlu erişte, tarhana ve yöreye özgü bitkilerden oluşan çayları, katılımcıların beğenisine sundu. İl Kültür veTurizm Müdürü Çağman Esirgemez, Birleşmiş Milletler FAO Kooperatifler Tasarım ve Marka Danışmanı Esma Civcir’in de kaltıldığı etkinlikte konuşan Kooperatif Başkanı Güldan Özkan, “2002 yılında kurulan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün Çanakkale’de eğitim ve danışmanlık alanında destek verdiği tek kooperatif olarak, yöresel lezzetlerden, dokumaya kadar pek çok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Festival kapsamında gördüğümüz ilgi, bizi çok mutlu etti. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz” dedi.