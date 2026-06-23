Çayırova Belediyesinin açtığı tiyatro kurslarında eğitimlerini tamamlayan genç mezunlar, yeteneklerini sergilemek üzere sahneye çıktı. Genç tiyatrocular, "Prenses Çeçil’in Hikayesi; Olduğum Gibi Sev" adlı oyunu izleyiciyle buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Belediyenin Tiyatro Kursu Eğitmeni Zeynep Karpuz tarafından yazılıp yönetilen oyunda; sevgi, özgüven ve bireyin kendini olduğu gibi kabul etmesinin önemi vurgulandı.

Genç yeteneklerin başarılı performanslarıyla sahneye taşıdığı gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.