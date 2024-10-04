Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde ilerleyen 17 TJ 566 plakalı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye sevk etti.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.