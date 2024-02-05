Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme Projesi çerçevesinde Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale Merkez Dümrek Köyü’nde "Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme" kursu açıldı.

Eğitime, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Batıbeki, İl Müdürlüğü teknik personeli ve yetiştiriciler katıldı.

Kursta modern hayvancılık teknikleri ile sürü yönetimi konusunda bilgili ve becerili eleman yetiştirmek hedefleniyor. Kurs programında, hayvan anatomisi, fizyolojisi, besleme, sağaltma ve ıslahı, sürü yönetimi, mera ve yem bitkileri, hayvan refahı, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler yer alıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere "Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" verilecek. Bu sertifika, kursiyerlerin hayvancılık işletmelerinde sürü yönetimi elemanı olarak çalışabilmelerini sağlayacak.

İl Müdürü Nazan Türkarslan, "Hayvancılık, Çanakkale ekonomisi için önemli bir yere sahip. Bu nedenle, modern hayvancılık tekniklerini kullanarak üretim yapan ve sürü yönetimi konusunda bilgili ve becerili eleman ihtiyacımız var. Bu kurs, bu ihtiyacın karşılanmasına önemli katkıda bulunacak” dedi.

Türkarslan, 104 saat sürecek kursun kursiyerlere hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara başarılar diledi.

Katılımcılara, Mühendis Zooteknist Şerafettin Göytepe ve Veteriner Hekim Ahmet Kul tarafından sürü yönetimi, koyun ve keçi bakım besleme, zoonoz hastalıklar ve hastalıklardan korunma, aşılamalar, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda, yetiştiricilere Koyun-Keçi Aşılama Takvimi takdim edildi. Takvimde, koyun ve keçilerin hangi hastalıklara karşı aşılanması gerektiği ve aşıların ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu takvim, yetiştiricilerin hayvanlarını hastalıklardan korumak için gerekli aşıları zamanında yapmalarına yardımcı olacak.