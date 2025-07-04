Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Tarihi Alanın demografik yapısını gün yüzüne çıkarmak amacıyla ‘XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Eceabat’ın Türk/Müslüman Nüfusu Eceabat’ın Nüfus Defterleri 1’ adlı eser yayımlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgenin tarihine ışık tutan yeni bir eseri daha kamuoyuyla buluşturdu. ‘XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Eceabat’ın Türk/Müslüman Nüfusu Eceabat’ın Nüfus Defterleri 1’ isimli bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki nüfus sayımlarına dayanarak Tarihi Alan’ın demografik ve sosyo-ekonomik yapısını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Eserde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri’nde yer alan 1841 ve 1844 yıllarına ait nüfus defterleri titizlikle incelendi. Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış bu belgeler, günümüz Türkçesine aktarılarak araştırmacıların ve tarih meraklılarının kullanımına sunuldu.

Yapılan çalışma sayesinde Gelibolu Yarımadası’nın 19. yüzyıldaki yerleşim yapısı, nüfus yoğunluğu, etnik ve dini dağılımı ile sosyo-ekonomik durumu detaylı şekilde ortaya kondu. Bu değerli kaynak, hem akademik araştırmalar hem de bölgenin tarihine ilgi duyanlar için önemli bir başvuru eseri niteliği taşıyor.

Esere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın resmi sitesi olan www.canakkaletarihialan.gov.tr de yer alan yayınlar bölümünden ulaşım sağlanabiliyor.