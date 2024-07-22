Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde Ayvacık ilçesindeki bazı eski evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Ezine ilçesinde saat 17.39’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.23 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale merkez ve Ayvacık ilçelerinde de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, “22 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17.39’da ilimiz Ezine ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ayvacık’ta bazı evlerin duvarları çatladı

Ezine ilçesinde meydana gelen deprem Ayvacık ilçesinde de hissedildi. İlçedeki Hamidiye Mahallesi’nde bazı eski evlerin duvarlarında deprem sonrası çatlaklar oluştu.