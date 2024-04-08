Galatasaray ve Fenerbahçe dün Süper kupa maçı için Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A takımını İstanbul'da bırakan Fenerbahçe sahaya U-19 ekibiyle çıkmasının ardında maçın 1. dakikası henüz dolmadan Galatasaray Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası ise sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maçın ele alındığı Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı dün gece Beyaz Futbol programında birbirine girdi.Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti. Bu sözler sonrasında ise ikili arasında gerilim yükselince program sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.

İşte İkili arasında yaşanan o diyalog:

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?