Gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bu hafta izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Altun, ayrı yaşadığı 6 yıllık eşi Rabia Altun ile yeniden barışmak istediğini açıkladı. Ancak programın seyri, çiftin yaşadığı ilişki sorunlarından daha vahim bir konuyu gün yüzüne çıkardı.

Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, kocasının çocuklarıyla birlikte dadıları Meryem'le aldattığını iddia etti. Dadı Meryem'in geçmişi şoke etti. Esra Erol'un sunduğu programda, Meryem'in daha önce 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömdüğü ortaya çıktı.

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın." dedi. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi. Meryem'in bu cinayeti işlediğinde 16 yaşında bir erkek olan Serkan olduğu ve cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği açıklandı.

Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın." deyince stüdyo buz kesti.

Meryem Hanım ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum." diyerek savunma yaptı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" diyerek detayları açıkladı.