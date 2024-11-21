Küresel çapta 500’den fazla iş ortağı aracılığı ile 80 milyondan fazla müşteriye ulaşan BNP Paribas Cardif, EMEA Bölgesi’ndeki gelişiminde lokomotif rol üstlenen Türkiye’deki yapılanmasında da iş ortaklığı modeli ile hızlı büyümesine devam ediyor.

BNP Paribas Cardif EMEA Bölgesi CEO’su Charlotte Chevalier, şirketin Türkiye ve küresel çaptaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Şirketin iş ortaklığı modeli hakkında bilgiler veren Chevalier, “Küresel çapta bankalar, finans kuruluşları, otomotiv sektörü, perakendeciler, telekomünikasyon ve enerji dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500’den fazla iş ortağımız aracılığı ile 80 milyondan fazla müşterimize öngörülemeyen olaylardan kendilerini korurken hedeflerine ulaşmalarını sağlayan ürün ve hizmetler sunuyoruz. Her bir iş ortağımıza; kendi değer tekliflerini artırmalarını ve müşterilerle ilgilenmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir çözüm seti sunarak sigortayı herkes için daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. İş ortağımızın büyümesine yardımcı olduğumuzda biz de büyüyoruz. Şirketimiz, 2023’te aralarında gerek yeni gerekse yenilenen anlaşmalar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 iş ortaklığına imza attı” diye konuştu.

Hayat ve hayat dışı koruma ile emeklilik işinde faaliyet gösteren kapsamlı bir sigorta platformu olan BNP Paribas Cardif Türkiye’nin ise, EMEA bölgesindeki şirket için bir büyüme lokomotifi olduğunu ve EMEA’nın toplam brüt priminin (gross written premium) yüzde 10’undan fazlasını temsil ettiğini vurgulayan Chevalier, “Bu bakımdan Türkiye’ye çok değer veriyorum ve karlı bir büyümeyle etki alanının daha da güçlenmesini bekliyorum. BNP Paribas Cardif Türkiye, altı sektörden 16 iş ortağıyla çalışıyor. Uzun vadeli iş ortaklıklarımız, çoğunlukla da özel iş ortaklıklarımız söz konusu. Sigorta konusunda uzman olmayan dağıtım kanallarına özel ürünler geliştiriyoruz ve onların sigorta satmasına yardımcı oluyoruz. Onları eğitiyoruz, müşterileri için ürünler tanımlıyoruz, tasarlıyoruz ve değer katan hizmetler sunuyoruz. Türkiye’deki ekip arkadaşlarımız çok güçlü, iş ortaklarımızla iyi ilişkiler kuruyorlar, operasyonları başarıyla yönetmeye ve karlı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Türkiye’nin dinamizminden, iş ortaklarımızla olan ilişkilerinin kalitesinden çok etkilendim. Tüm iş ortaklarımız şirketimiz ile çalışmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu geri bildirimler EMEA için çok değerli çünkü genel olarak Avrupa daha yavaş bir hızda büyürken, şirketin büyüme hızının bize olan katkıları çok etkileyici” dedi.

“Büyüme odaklı ve dinamik bir şirketiz”

Şirketin EMEA Bölgesi’nin; Avrupa Birliği’nde ve ayrıca Türkiye gibi Avrupa Birliği dışında olan 19 ülke ile Cezayir’i kapsadığını dile getiren Chevalier, ağırlıklı olarak koruma sigortası alanında faaliyet gösterdiklerini, operasyonlarını en çok etkileyen ekonomik faaliyetlerin başında ise mortgage/konut kredileri ve otomotivin geldiğini belirtti. Büyüme odaklı ve dinamik bir şirket olduklarını vurgulayan Chevalier, “Şirket olarak EMEA bölgesinde yeni iş ortaklıkları tesis ediyoruz, mevcut iş ortaklıklarımızı yeniliyoruz. Birçok iş ortaklığımız çok uzun vadeli, bu yüzden genel olarak çok dinamik bir ticari faaliyetimiz ve ticari gelirimiz var. Süreçlerimizi Net Promoter System (Net Tavsiye Sistemi) yani kısaca NPS ile ölçüyoruz. 2023’te iş ortaklarımızla yaptığımız NPS anketinde, NPS (Net Promoter Score) yani tavsiye sorusu için BNP Paribas Cardif Türkiye olarak ölçüm sonucumuz yüzde 85’ti. Küresel ortalamanın üzerinde olan bu skor, Türkiye’de bu konuda attığımız adımların gerçekten doğru olduğunu kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

“Stratejik planımız; büyüme, teknoloji ve sürdürülebilirliği kapsıyor”

Teknolojik ilerlemeden veya açık bankacılık gibi düzenlemelerin izin verdiği yeniliklerden gelen dijitalleşme çalışmalarının; stratejik faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını ifade eden Chevalier, stratejik planlarının; büyüme, teknoloji ve sürdürülebilirliği kapsadığını açıkladı. Teknolojiyi önemsediklerini vurgulayan Chevalier, “Şirketimizde iki yatırım fonu kurduk. Bunlardan ilki, sigorta sektöründe doğrudan faaliyet göstermeyen ancak sigortayla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı pazardan inovasyon getiren start-up’lara yatırım yapıyor. Bu fon 5-6 yıldır faaliyet gösteriyor. Diğeri ise sigorta teknolojilerine yatırım yapmak üzerine Avrupa ve Asya’daki iştirakler için kullanılıyor. Bu aynı zamanda fintekler tarafından inovasyona geniş çapta erişim sağlamanın bir yolu. Teknolojik yetenekler bize bazı dijital çözümler sunmamız konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca yeni ürünler veya yeni iş modelleri geliştiriyorlar” diye konuştu.

“Büyümeyle beraber yatırımlarımız devam ediyor”

Büyümeyle beraber yatırımlarına da devam ettiklerini açıklayan Chevalier, “Biz gerçekten değer oluşturan ve karlı büyüyen bir şirketiz. Böyle olmamızın globalde bize en büyük katkısı; ortaya koyduğumuz değeri ve karı Türkiye’de tutup, bunu yatırıma dönüştürmemizde bu durumun çok büyük destek sağlıyor olması. 2025 stratejik planımızın merkezinde; şirketin ‘sigortayı daha ulaşılabilir hale getirme’ misyonu var. Ayrıca, dönüşümü hızlandırmayı sağlayan büyüme, teknoloji ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel ilke üzerine kuruluyuz. Son zamanlarda Türkiye’de BNP Paribas Cardif olarak müşteri deneyimi, veri yönetimi ve operasyonel mükemmelliği iyileştirmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız, mükemmel müşteri deneyimine odaklanarak uçtan uca dijital olarak entegre bir sigorta platformu oluşturmak. Bu bağlamda, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için daha fazla değer oluşturmak amacıyla yenilikçi çözümler üretmeye ve dijital altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki teknolojik yatırımlarımız sigorta operasyonlarındaki süreçleri önemli ölçüde hızlandırıyor. Şirket olarak tazminat işlemlerinin yüzde 80’inden fazlasına bir günde geri dönüş sağlıyoruz. Bu kararların da çok önemli bir seviyesi (yüzde 90-95) olumlu sonuçlanıyor. Bugün ve gelecekte müşteri memnuniyetini ön planda tutan, hızlı, çevik, yenilikçi bir şirket algımızı pekiştirecek, verimlilik ve rekabette bize avantaj sağlayacak dijital projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.