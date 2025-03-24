Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi etrafında çevre kirliliğini önlemek için Ramazan Bayramı öncesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu Şehir Hepimizin hareketinin ardından farkındalık çalışmalarına hız katan SASKİ, ayrıca çevreye yönelik adımları da sürdürüyor. Bu kapsamda Çark Deresi’nin 8 kilometre uzunluğundaki dere etrafında uzayan otlar biçilirken, atık maddeler ise titizlikle toplandı. Hafta sonuna kadar sürecek olan temizlik çalışmalarının ardından dere çevresi sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Kaynak: İHA