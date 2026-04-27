Havaların ısınması ve nisan ayının gelmesiyle birlikte kent genelindeki park, cadde ve yürüyüş yollarında doğanın uyanışı kendini hissettirmeye başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında toprakla buluşturulan yaklaşık 600 sakura ağacı çiçeklendi.

Özellikle kentin önemli alanlarından Çark Deresi mevkisinde yoğunlaşan pembe ve beyaz tonlarındaki çiçekler, bölgeye estetik bir görünüm kazandırdı. Kısa süreliğine çiçekli kalan ve baharın müjdecisi olarak bilinen sakuraların oluşturduğu manzara, güzergahta yürüyüş yapan ve vakit geçiren vatandaşlara görsel bir şölen sunuyor.