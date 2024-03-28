Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig’de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray’ın geçtiğimiz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Doğum gününde gelen mesajlar hakkında Vinicius, "Bana gelen tüm mesajlar beni çok mutlu etti. Hem taraftarlarımızdan, hem sizden, hem de ailemden. Dünyanın her yerinden tebrik mesajları aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum mesajlar için" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarla güzel ilişki kurduk"

Sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray’a daha gelmeden önce, gelmem ile ilgili durum söz konusu olduğu andan itibaren, taraftarın sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra da bana gösterdikleri ilgi, kurduğumuz pozitif ortam, bana çok yardımcı oldu ve buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, bir kez daha anlamış oldum. Geldiğim ilk günden bugüne kadar güzel bir ilişki kurduk taraftarlarla. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Takım arkadaşlarının çok yardımcı olduğunu ifade eden Vinicius, "Doğum günüm sırasında da bundan bahsetmiştim bana çok yardımcı olduklarını ve bu şekilde başarıya ulaşacağımızı söylemiştim. Sadece Portekizce değil, İngilizce de iletişim kuruyoruz. Ne kadar güzel ilişkiler kurarsak, ne kadar çok bir arada durursak, hedefimize o kadar yakın oluruz. Tabii ki hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Başarıya bu şekilde ulaşacağımızı biliyoruz. Kurduğumuz aile ortamı ile şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm takımın çabası şampiyonluk getirir"

Kasımpaşa maçında attığı son dakika golünden sonra yaşadıklarını anlatan Carlos Vinicius, "O golden sonra o kadar çok mesaj aldım ki Mitrologu’nun gölüne benziyor diye. Ben de hemen araştırdım ve onun Galatasaray’ı şampiyon yapan gollerden biri olduğunu gördüm. Umarım benimki de böyle olur. Bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur o gol ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, tüm takımın çabası ile şampiyon olunacağını biliyorum. Umarım bu gol de böyle hatırlanır" açıklamasında bulundu.

"Okan Buruk bizi çok iyi anlıyor"

Teknik Direktör Okan Buruk hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, "Beraber çalışması kolay bir hoca. Çünkü kendisi de üst düzey futbol oynadı. O nedenle isteklerimizi, bize nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. İyi kalpli biri. İyi bir hoca olmanın bence birinci şartı iyi bir kalbe sahip olunması ve kendisi de öyle biri. Bizi çok iyi anlıyor ve bizi anlayarak liderlik ediyor. Onun liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz hepimiz. Dediğim gibi kendisi de iyi bir futbolcu olduğu için, ihtiyaçlarımızı çok iyi bilerek davranıyor ve bu şekilde liderlik ediyor bize" dedi.

"Tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor"

Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını kazanacaklarını inandığını söyleyen Vinicius, "Oynanırsa kesinlikle kupa bizim, kazanacağız o kupayı. Tabii ki ilk hedefimiz önümüzdeki lig maçı olan Hatayspor maçı. Çünkü biz hep önümüzdeki ilk maça odaklanırız. Ve ligi kazanmak için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz derbiden önce ligdeki maçımız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hep berber güçlü olmalıyız"

Birliktelik vurgusu yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Hep beraber olmalıyız çünkü artık çok az maç kaldı. Biz bir arada durursak, güçlü olursak, ki çok güçlü olduğumuzu her seferinde gösterdik. Ve bu şekilde ligi en tepede bitireceğiz. Birlikte durup, birbirimize destek olmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.