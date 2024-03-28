Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında bu kez Yazar Sıtkı Aslanhan’ı ağırladı. İlçe sakinlerine keyifli bir akşam yaşatan Aslanhan; Ramazan, Aile ve Çocuk adlı söyleşisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sultangazi Belediyesi, birbirinden keyifli etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Yazar Sıktı Aslanhan, Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla buluştu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Oyun çok önemli

Yazar Sıktı Aslanhan, Aslanhan, ebeveynlerin çocukların oyununa dahil olmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Çocukların bol bol anne babalarıyla oyun oynaması gerektiğini belirten Aslanhan, oyunun aile bağlarını güçlendirdiğinin de altını çizdi. Aslanhan, Ramazan ayının aile ve çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Keyifli sohbet, izleyicilerden tam not aldı. Programın sonunda sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, samimi sohbetinden dolayı Sıtkı Aslanhan’a teşekkür ederek çiçek verdi.