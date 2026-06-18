CarrefourSA, 77 ilde bin 250'den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile dijital dönüşüm yatırımlarına yenisini ekleyerek, CarrefourSA Ar-Ge Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

'Uzun vadeli bakış açımızın somut yansıması'

Açılışta konuşan CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, 'İş süreçlerimize ve müşterilerimize değer katacak çözümleri geliştirerek yetkinliğimizi sürekli güçlendiriyoruz. Ar-Ge Merkezimiz ile dijital gücümüzü çok daha ileriye taşıyacağız. Bu merkez, artık bizim için otonom çözümlerden kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine kadar dijital dönüşüm yolculuğumuzun kalbi ve pusulası olacak. Müşterilerimize daha hızlı ve değerli bir deneyim sunmaya yönelik çalışmalarımız, Ar-Ge merkezimiz ile gelişmeye devam edecek' dedi.

Geliştirilen çözümlerin tüm ekosisteme fayda sağlayacağını belirten Kartallıoğlu şöyle devam etti: '28 araştırmacımızla birlikte 5 üniversite ve 18 farklı firmayla omuz omuza çalışıyoruz. 11 bilimsel yayın, 7 patent başvurusu ve 7 endüstriyel tasarım tesciliyle bu merkezin ürettiği değer somut rakamlara dönüşüyor. 2025 yılında 49, 2026'nın yalnızca ilk altı ayında 20 yapay zeka destekli projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem için Akıllı Raf Yönetimi, Tedarik Zinciri Akıllı Rota Planlama, Engelsiz E-Ticaret ve CRM Agent gibi heyecan verici projelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.'

Perakende teknolojilerinde 70'e yakın proje hayata geçirildi

CarrefourSA Ar-Ge Merkezi, bugüne kadar 70'e yakın ileri teknoloji ve yapay zeka projesini başarıyla tamamlayarak canlı kullanıma alırken; operasyonel süreçlerin tamamını da dijital altyapıyla entegre etti. Bu kapsamda hayata geçirilen Retail AI, finans süreçlerini otomatize eden Finans Chatbot, bayilik portalı Smart Partner, E-Ticaret Rota Optimizasyonu, Trend Analizi, Yodadesk ve Alista Müşteri Agent gibi büyük ölçekli uygulamalar perakende zincirinin her aşamasında aktif olarak kullanılıyor. Merkez bünyesinde ayrıca, TÜBİTAK destekli Akıllı Teslimat İletişim Projesi'nin yanı sıra perakende teknolojilerine yön verecek Promosyon ve Tahminleme, Akıllı Ürün Kurtarma ve Atık Platformu, Akıllı Görüntü İşleme Meyve Sebze ve Görüntülerden Yemek Tanıma gibi sektörü geleceğe taşıyacak yenilikçi çalışmaların yürütülmesine de devam ediliyor.