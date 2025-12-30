İstanbul Çatalca'da, tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Paniğe neden olan yangında ev sahibi uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, sabah saatlerinde Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın bitişiğindeki depoya da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Öte yandan evi yanan kadın uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.