Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar meydana geldi.

Yangın, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı apartmanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, apartman tahliye edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarla çatıdaki yangına müdahale etti. Trafik polisleri ise bölgenin tehlike arz etmesinden ötürü caddenin bir kısmını trafiğe kapattı ve sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kısa sürede söndürülen yangında binanın çatısı hasar gördü.

Halı sahada oynarken dumanları görerek yangını fark ettiklerini söyleyen Hüseyin Tunç Şahin, “Biz halı sahada oynarken dumanlar yükseldi. İlk öncesinde dumanın yangın olacağını zannetmedik. Buraya geldiğimizde 6-7 kadar itfaiye aracı geldi. Ev sahibine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.